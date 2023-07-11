Российский «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ

«Работали с 30-го калибра (автоматическая пушка. — Прим. ред.) из БМПТ “Терминатор”. Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра (от противника. — Прим. ред.), отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим (снарядами. — Прим. ред.). Расход был 400 снарядов», — сказал собеседник агентства.
По его словам, работа производилась ночью, так как в темноте при помощи тепловизорного оборудования легче обнаружить цели — живую силу, укрепления и технику противника. По легкобронированной и тяжелой технике экипаж наносит удары из противотанкового ракетного комплекса.
Ранее Минобороны сообщило, что группировка «Юг» за сутки отразила несколько атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив до 180 украинских военных, в том числе в районе Авдеевки, 10 единиц техники, включая американскую гаубицу Paladin и чешскую РСЗО Vampire, а также два склада с боеприпасами.