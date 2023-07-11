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11:10 (мск), источник: © РИА Новости

Российский «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ

ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Экипаж российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Южной группировки Вооруженных сил России ночью выпустил 400 снарядов по украинским позициям под Авдеевкой в ДНР, рассказал РИА Новости командир экипажа.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Работали с 30-го калибра (автоматическая пушка. — Прим. ред.) из БМПТ “Терминатор”. Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра (от противника. — Прим. ред.), отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим (снарядами. — Прим. ред.). Расход был 400 снарядов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, работа производилась ночью, так как в темноте при помощи тепловизорного оборудования легче обнаружить цели — живую силу, укрепления и технику противника. По легкобронированной и тяжелой технике экипаж наносит удары из противотанкового ракетного комплекса.

Ранее Минобороны сообщило, что группировка «Юг» за сутки отразила несколько атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив до 180 украинских военных, в том числе в районе Авдеевки, 10 единиц техники, включая американскую гаубицу Paladin и чешскую РСЗО Vampire, а также два склада с боеприпасами.

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