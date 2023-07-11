Полиция и силовики заблокировали корпуса Киево-Печерской лавры

«В Киево-Печерской лавре вновь красные береты (подразделения войск специального назначения — ред.) блокируют корпуса. Также на территории большое количество полиции… Кордоны стоят возле двух гостиничных корпусов монастыря», — говорится в сообщении Союза православных журналистов.
По информации Союза, вооруженные сотрудники полиции оцепили корпус № 58, не пускают на территорию обители ни монахов, ни прихожан.
«Между тем, какие-то неизвестные женщины и мужчина все же беспрепятственно проходят. Полицейские объясняют, что это “спецслужбы”. Православные христиане, которые уже были на территории обители, молятся», — отметили в Союзе православных журналистов.
Ранее Чекман сообщал, что госзаповедник «Киево-Печерская лавра» опечатал пять корпусов обители. В одном из них находилась резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Позже минкультуры Украины потребовало до 10 июля освободить еще два корпуса (№ 58 и № 59) лавры. Но в понедельник прихожане не пустили комиссию минкультуры к корпусам Киево-Печерской лавры.
В РПЦ назвали захват украинскими властями корпусов лавры «вопиющим беззаконием» и призвали международное сообщество провести независимое расследование «в связи с продолжающимся уничтожением Украинской православной церкви».
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника «Киево-Печерская лавра» с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника «Киево-Печерская лавра» к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время.
Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века.
В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты на территории Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» и еще ряд строений.