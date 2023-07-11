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11:10 (мск), источник: РБК

Группировка «Восток» заявила об уничтожении отрядов ВСУ в Запорожье

Группировка «Восток» уничтожила несколько отрядов ВСУ на запорожском направлении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова. По его словам, ВСУ продолжают попытки атаковать в направлении Работино. В результате ударов артиллерией и вертолетами армейской авиации украинские войска «несут потери в живой силе и технике», сообщил Чехов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Кроме того, в районе Приютного военные при помощи беспилотника уничтожили разведгруппу ВСУ, а в районе Новодаровки мотострелковые подразделения ликвидировали группу ВСУ.

Танковый взвод «Востока» также отразил пять украинских атак и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе, сказал начальник пресс-центра.

7 июля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что ВСУ резко повысили активность наступления на запорожском фронте. По его словам, украинские военные небольшими группами проводят атаку за атакой на широкой линии боевого соприкосновения (не менее 30 км). Он отметил, что российские военные начали контратаку в районе села Пятихатки Запорожской области и выдавливают с северных окраин населенного пункта оставшуюся группу ВСУ, состоящую из 60−70 украинских военных.

Украинское контрнаступление продолжается с начала июня, этот факт подтверждали и в Киеве, и в Москве. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках наступления ВСУ на нескольких направлениях, указывая, что атаки были отбиты. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что оно идет «медленнее, чем планировалось».

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