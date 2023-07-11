ФСБ задержала за госизмену финансировавшего ВСУ сотрудника российского банка

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина России, уроженца Пермского края, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФСБ.
Задержанный — сотрудник одного из российских коммерческих банков. Он осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет украинской кредитно-финансовой организации в целях приобретения для ВСУ беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности России. В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).