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13:01 (мск), источник: Известия

Обнаружена пропавшая в Пермском крае группа туристов из 22 человек

Обнаружена группа туристов из 22 человек, включая 11 детей, поиск которых велся в Пермском крае. Об этом 11 июля сообщил источник «Известий». Предварительно, у туристов всё хорошо.

Источник: РИА "Новости"

Официально информация не подтверждена. Детали уточняются.

Группа из 22 туристов, половина из которых дети, с 4 июля сплавлялась по реке Усьва. Они должны были добраться до конечной точки 9 июля. Однако на связь к указанному дню не вышли.

К месту поисков направили сотрудников краевой службы спасения. К ним также были привлечены пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками. На поиски из Казани вылетел и вертолет Ми-8.

Уточнялось, что в МЧС группа свой сплав не регистрировала хотя перед выходом на маршрут туристы должны не позднее чем за 10 дней до его начала проинформировать главное управление ведомства по региону.

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