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16:15 (мск), источник: © РИА Новости

Киев потерял на Донецком направлении до 250 военных за сутки

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отбили на Донецком направлении девять атак ВСУ, уничтожив порядка 250 украинских военнослужащих, сообщается в сводке Минобороны.

Спецоперация на Украине

«На Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии, умелыми действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Невельское, Первомайское, Северное, Спорное и северо-западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в районах Спорного, Авдеевки, Майорского, Веселого, Курдюмовки и Красногоровки поражена живая сила и техника ВСУ.

Потери противника на этом направлении составили около 250 бойцов, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два пикапа, САУ Krab, гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила три атаки, нанесла поражение подразделениям украинских войск в районах Невского, Червоной Дибровы, Серебрянки и Терн, а также пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы.

Там ВСУ потеряли за сутки примерно 105 военнослужащих, два танка, пять бронемашин, три пикапа, САУ «Акация» и «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30.

Южно-Донецкое и Запорожское направления

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в районе Ровнополя. Противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Работино.

Всего на двух этих направлениях уничтожено порядка 90 украинских военнослужащих, четыре танка, 15 бронемашин, пять пикапов, орудие FH-70 производства Великобритании, две гаубицы Д-20 и две «МСТА-Б».

Купянское и Херсонское направления

На Купянском направлении Западная группировка войск поразила живую силу и технику ВСУ в районах Синьковки, Тимковки, Новомлынска, Кисловки, Ольшаны, Котляровки, Красного Первого и Стельмаховки.

Потери противника составили около 20 боцов, две бронемашины, четыре автомобиля, гаубицы «МСТА-Б» и Д-20 и американская радиолокационная станция AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и артсистема М777 производства США. В районе Антоновки разбит склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также 75 артиллерийских подразделений, живую силу и технику в 94 районах.

Силы ПВО сбили два украинских самолета Су-25, перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и один снаряд РСЗО HIMARS, а также уничтожили десять беспилотников.

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