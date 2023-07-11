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14:26 (мск), источник: Известия

Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и три ракеты Storm Shadow

В Херсонской области российские средства ПВО сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины, а также перехватили три крылатых ракеты Storm Shadow. Об этом в ходе брифинга во вторник, 11 июля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Уточняется, что самолеты Су-25 сбиты в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка.

Спецоперация на Украине
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«Кроме того, уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка, Новокраснянка, Новодружеск Луганской Народной Республики (ЛНР), Володино Донецкой Народной Республики (ДНР), Любимовка Запорожской области и Константиновка Херсонской области», — отметил представитель ведомства.

Также средствам ПВО удалось сбить один реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

До этого, 7 июля, самолет Су-25 воздушных сил Украины был сбит российскими силами ПВО в Запорожской области в районе населенного пункта Одаровка. Также за сутки был перехвачен 21 РСЗО HIMARS и «Ураган», сообщали в Минобороны РФ.

Днем ранее, 6 июля, Конашенков рассказал, что силами ПВО РФ в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка в ДНР были сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины. В министерстве добавили, что ВС РФ уничтожили на запорожском и южнодонецком направлениях до 165 украинских боевиков и несколько единиц вражеской техники.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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