Рогов сообщил об обстреле ВСУ Бердянска

По его словам, серия взрывов прозвучала в городе около 16:30. По предварительным данным, украинские военные ударили по Бердянску ракетами Storm Shadow. В результате сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Рогов не уточнил информацию о наличии пострадавших и разрушений.
Спустя полчаса он сообщил еще об одном ударе по городу. Российская ПВО смогла отразить большую часть ракет над морем в районе Бердянского торгового морского порта, отметил Рогов. По словам чиновника, один из снарядов попал по территории городского предприятия. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавил он.
Затем ВСУ обстреляли город Токмак, который находится в 103 км от Бердянска. По данным Рогова, предварительно, удар был нанесен из РСЗО HIMARS. Система ПВО сбила часть ракет, заявил он.
Киев регулярно обстреливает приграничные регионы России. 30 сентября 2022 г. по итогам референдумов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. С октября прошлого года по указу президента РФ Владимира Путина в регионах введено военное положение. В июне глава государства в ходе беседы с военкорами допустил создание «санитарной зоны» на территории Украины в случае продолжения обстрелов приграничных территорий.