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21:43 (мск), источник: © РИА Новости

Город Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 11 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Токмак Запорожской области, по предварительным данным, это были кассетные боеприпасы, сообщили журналистам в оперативных службах города.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В 17.15 боевики нацистского киевского режима обстреляли город Токмак. По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы», — сообщили в оперативных службах.

Там добавили, что попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

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