Город Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами

«В 17.15 боевики нацистского киевского режима обстреляли город Токмак. По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы», — сообщили в оперативных службах.
Там добавили, что попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.