08:03 (мск), источник: ТАСС
В Орске число госпитализированных после отравления детей выросло до девяти
Как сообщил глава Оренбуржья Денис Паслер, их жизни ничего не угрожает.
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ТАСС, 12 июля. Количество госпитализированных детей, которые отравились йогуртом в дошкольных учреждениях Орска, выросло до девяти, их жизни ничего не угрожает. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«Из 36 детей, обратившихся в медучреждения, девять находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает, они находятся под постоянным наблюдением медиков. У остальных симптомов заболевания уже нет, но в течение ближайших двух часов будет проведен контроль их состояния на дому», — написал Паслер.
По факту отравления детей возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту пищевого отравления воспитанников дошкольных учреждений города Орска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “б” ч. 2 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении. Статья подразумевает оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее сообщалось, что Орске Оренбургской области произошла вспышка острой кишечной инфекции среди детей дошкольных учреждений. В мэрии Орска сообщили, что были госпитализированы восемь человек в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации, источником отравления стал йогурт производства Новотроицкого молокозавода, всю продукцию которого изымают из оборота.