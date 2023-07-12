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12:23 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Краснолиманское направление. Там ребята действительно перешли в контратаку, достаточно и резервы свои подтянули», — сказал он.

Также российские бойцы начали наступление на Авдеевском направлении.

«Теперь на ряде участков перешли в контратаку, это видно на Авдеевском направлении, там, где ребята в достаточно непростых, жестких условиях, но, тем не менее, в северной части — Авдеевка там, Ласточкино, там есть определенные успехи, идет изменение позиций», — уточнил Пушилин.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы за последние два дня провели контратаку на Краснолиманском направлении. Российские бойцы продвинулись на полтора километра в глубину и на два километра по фронту.

Сегодня утром начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что военные отразили на Краснолиманском направлении попытки атак двух бригад ВСУ. Украинская армия понесла значительные потери, четыре боевика сдались в плен.

Кроме того, артиллерия и авиация поразила командно-наблюдательный пункт, место временной дислокации и опорный пункт ВСУ, а также районы сосредоточения живой силы и огневых средств противника.

Россия начала специальную военную операцию на территории соседней республики 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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