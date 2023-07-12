ВС России уничтожили в Одесской области склады топлива ВСУ

«В районах населенных пунктов Малодолинское и Черноморск Одесской области уничтожены склады топлива для украинской военной техники», — говорится в сводке.
Помимо этого, российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удар по командно-наблюдательному пункту батальона 5-й бригады украинской Нацгвардии в районе Ямполя в ДНР. Также удалось уничтожить склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ возле Волчанска в Харьковской области.
Украинские солдаты продолжили попытки наступления на Донецком направлении. Группировка российских войск «Юг» при поддержке авиации и артиллерии отразила 30 атак возле Золотаревки в ЛНР, а также Спорного, Клещеевки, Андреевки, Соли, Северного, Веселого, Водяного, Первомайского, Красногоровки и Петровского в Донецкой Народной Республике. Кроме того, удалось нанести огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в двух районах западнее Андреевки и Клещеевки в ДНР.
Потери противника составили: до 335 военнослужащих;один танк;две боевые бронированные машины;четыре автомобиля;самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании.
Южнодонецкое и Запорожское направления
Группировка войск «Восток» отразила атаку солдат 35-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении Старомайорского в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские подразделения не позволили противнику провести разведку боем в районе Угледара.
Возле Сторожевого и Макаровки в ДНР, а также Приютного в Запорожской области удалось нанести комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Помимо этого, в районе Сладкого в Донецкой Народной Республике российские военные пресекли деятельность группы диверсантов.
В свою очередь, на Запорожском направлении украинские подразделения дважды пытались перейти в наступление возле населенного пункта Работино. Российские войска отразили обе атаки. Также в районах Марфополя, Работино и Луговского ударами авиации и огнем артиллерии удалось поразить живую силу противника, а возле Малой Токмачки — уничтожить склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.
Общие потери противника составили:
более 240 военнослужащих;девять боевых машин пехоты;два бронетранспортера;шесть боевых бронированных машин;два автомобиля;самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
Краснолиманское направление
Группировка войск «Центр» при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки украинских солдат в районах Торского в ДНР и Кармазиновки в ЛНР. В свою очередь, возле населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике удалось пресечь деятельность группы диверсантов. Также в районах Невского, Червоной Дибровы и Кузьмино в Луганской Народной Республике российские бойцы нанесли поражение живой силе ВСУ.
Потери противника составили:
более 60 военнослужащих;две боевые машины пехоты;самоходная гаубица «Акация».
Группировка войск «Запад» отразила три атаки украинских солдат возле Новоселовского в ЛНР. В районах Молчаново, Новомлынска и Ивановки в Харьковской области, а также Артемовки в Луганской Народной Республике удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ.
Потери противника составили: до 40 военнослужащих;боевая машина пехоты;два танка;два автомобиля.
Российские штурмовые группы продолжили разведывательно-поисковые действия на островах в районе Антоновского моста, в результате которых нанесли огневое поражение солдатам ВСУ.
Потери противника составили: до 40 военнослужащих;два автомобиля;две артиллерийские системы М777 производства США.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 74 подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 107 районах.