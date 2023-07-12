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17:59 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны завершает прием вооружения и техники от группы «Вагнер»

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вооруженные силы РФ завершают в соответствии с планом прием вооружения и военной техники от подразделений группы «Вагнер», сообщили в среду в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Вооруженными Силами Российской Федерации в соответствии с планом завершается прием вооружения и военной техники от подразделений группы “Вагнер”, — сообщили в Минобороны.

«Переданы более 2 тысяч единиц техники и вооружения. В том числе сотни единиц тяжелого вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня “Град”, “Ураган”, зенитные ракетно-пушечные комплексы “Панцирь”, самоходные артиллерийские установки 2С1 “Гвоздика” 122-миллиметровые, 2С3 “Акация” 152-миллиметровые, 2С5 “Гиацинт” 152-миллиметровые, 2С4 “Тюльпан” 240-миллиметровые, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое вооружение», — говорится в сообщении.

Среди переданной Вооруженным силам РФ от подразделений группы «Вагнер» техники, по словам ведомства, десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях. Отмечается, что тяжелая гусеничная техника, самоходные артиллерийские установки большой мощности и танки свозятся на полевые базы колесными тягачами на тралах, чтобы не допустить повреждения асфальтированных дорог. Колесная техника прибывает своим ходом.

«Также приняты более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения», — говорится в сообщении.

«Вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации проводят техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению», — сообщили в Минобороны.

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