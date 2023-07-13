Спецслужбы задержали украинских диверсантов, готовивших атаку на ЗАЭС

По его словам, силовики задержали «украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС», — рассказал Рогов.
Как сообщил Рогов, террористов готовили в Германии британские инструкторы.
Рогов также опубликовал видео допроса одного из задержанных, на котором тот рассказал о подготовке, заброске и целях диверсионной группы.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.