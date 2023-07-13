Ученые создали таблетки для прогноза качества воздуха Они также позволяют дать прогнозы о состоянии воздуха в будущем
Фоторепортажи
11Разрушение Каховской ГЭС
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
00:04 (мск), источник: © РИА Новости

Спецслужбы задержали украинских диверсантов, готовивших атаку на ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Силовики задержали украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По его словам, силовики задержали «украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС», — рассказал Рогов.

Как сообщил Рогов, террористов готовили в Германии британские инструкторы.

Рогов также опубликовал видео допроса одного из задержанных, на котором тот рассказал о подготовке, заброске и целях диверсионной группы.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Попользовались и бросили': неловкая ситуация с Зеленским попала на фото
'Русские под каждой кроватью': в Польше заявили о небывалой истерии
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта