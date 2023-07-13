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02:07 (мск), источник: Газета.Ру

В Соломенском районе Киева произошло вероятное падение обломков БПЛА

В Соломенском районе Киева зафиксировано вероятное падение обломков БПЛА. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации. Об этом пишет издание Klymenko Time.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Повреждения и число пострадавших уточняются. Экстренные службы выехали на место происшествия» — добавили КГВА.

Ранее сообщалось о серии мощных непрекращающихся взрывах в украинской столице.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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