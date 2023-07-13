Украинские войска нанесли удар по Донецку

«После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлениям: 00.35 (совпадает с мск) — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров … 01.05 — населенный пункт Уманское — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства.
Ведомство в 01.35 и 02.20 зафиксировало обстрелы Куйбышевского и Киевского районов Донецка, украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.