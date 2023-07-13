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09:15 (мск), источник: © РИА Новости

Российские бойцы впервые применили дистанционно управляемый ПТРК «Корнет»

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Комплекс дистанционного управления «Курган» для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» впервые успешно применили в бою, в одном из эпизодов спецоперации противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) уничтожен блиндаж ВСУ, сообщил РИА Новости представитель команды разработчиков-энтузиастов комплекса.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Подразделение спецназа группировки “Юг” “заптурило” блиндаж ВСУ с применением комплекса дистанционного управления “Курган” для ПТРК “Корнет”», — сообщил собеседник агентства.

На кадрах, предоставленных РИА Новости разработчиками, — наведение с помощью прицельных средств комплекса на блиндаж ВСУ на одном из терриконов, пуск управляемой ракеты и контроль поражения. При этом наведение и пуск ракеты осуществлялся с выносного пульта дистанционного управления.

Сам комплекс дистанционного управления «Корнетом» представляет собой выносной пульт в ударопрочном контейнере с органами управления и дисплеем, на которое выведено изображение с прицела ПТРК.

Главная задача разработки — сбережение жизни бойцов от ответного огня противника. При пуске ПТУР демаскируется место запуска ракеты, по нему противник может открыть огонь. Бойцы с пультом управления в таком случае могут находится на более безопасной позиции — на расстоянии до 50 метров от пусковой установки.

Аналогичную по принципу систему дистанционного управления применили разработчики украинского ПТРК «Стугна-П».

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