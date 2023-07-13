Российские бойцы впервые применили дистанционно управляемый ПТРК «Корнет»

«Подразделение спецназа группировки “Юг” “заптурило” блиндаж ВСУ с применением комплекса дистанционного управления “Курган” для ПТРК “Корнет”», — сообщил собеседник агентства.
На кадрах, предоставленных РИА Новости разработчиками, — наведение с помощью прицельных средств комплекса на блиндаж ВСУ на одном из терриконов, пуск управляемой ракеты и контроль поражения. При этом наведение и пуск ракеты осуществлялся с выносного пульта дистанционного управления.
Сам комплекс дистанционного управления «Корнетом» представляет собой выносной пульт в ударопрочном контейнере с органами управления и дисплеем, на которое выведено изображение с прицела ПТРК.
Главная задача разработки — сбережение жизни бойцов от ответного огня противника. При пуске ПТУР демаскируется место запуска ракеты, по нему противник может открыть огонь. Бойцы с пультом управления в таком случае могут находится на более безопасной позиции — на расстоянии до 50 метров от пусковой установки.
Аналогичную по принципу систему дистанционного управления применили разработчики украинского ПТРК «Стугна-П».