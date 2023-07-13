Клещеевка под Артемовском находится под контролем России, сообщил Алаудинов

«Получается, у нас ребята находятся на всей линии, начиная от Клещеевки и вниз. <…> Получается, одно крыло — в Курдюмовке, второе крыло — в Клещеевке», — сказал он.
По словам Алаудинова, противник «продолжит закидывать свои силы в топку, но в конечном итоге все равно выдохнется».
Ранее глава Чечни Кадыров сообщил о передислокации отряда спецназа «Ахмат» на Артемовское направление.
Как заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки. Вооруженные формирования Украины пытаются занять высоты в районе села и для огневой поддержки своих войск ведут артиллерийский огонь.
В начале июля в украинских СМИ, по словам Пушилина, «серьезно разгонялась» информация о переходе Клещеевки под контроль Киева — глава региона опроверг эти данные.