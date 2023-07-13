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13:43 (мск), источник: © РИА Новости

Клещеевка под Артемовском находится под контролем России, сообщил Алаудинов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российская группировка полностью контролирует село Клещеевка под Артемовском в ДНР, бойцы спецотряда «Ахмат» держат линию от него вниз до Курдюмовки, рассказал командир подразделения Апты Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Получается, у нас ребята находятся на всей линии, начиная от Клещеевки и вниз. <…> Получается, одно крыло — в Курдюмовке, второе крыло — в Клещеевке», — сказал он.

По словам Алаудинова, противник «продолжит закидывать свои силы в топку, но в конечном итоге все равно выдохнется».

Ранее глава Чечни Кадыров сообщил о передислокации отряда спецназа «Ахмат» на Артемовское направление.

Как заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки. Вооруженные формирования Украины пытаются занять высоты в районе села и для огневой поддержки своих войск ведут артиллерийский огонь.

В начале июля в украинских СМИ, по словам Пушилина, «серьезно разгонялась» информация о переходе Клещеевки под контроль Киева — глава региона опроверг эти данные.

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