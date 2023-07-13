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13:49 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Российские военные отбили попытку ВСУ прорвать оборону в Васильевском районе Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Противник пытался прорвать оборону на участке Луговое — Малые Щербаки в Васильевском районе. Основные их усилия направлены на расширение плацдарма в районе поселка Пятихатки. В ходе артиллерийского огня противнику нанесено огневое поражение силами нашей 58-й армии и батальона Судоплатова», — говорится в публикации.

Украинские войска понесли существенные потери, им не удалось достичь своих целей, добавил врио губернатора.

В целом обстановку на этом участке фронта Балицкий охарактеризовал как «стабильно напряженную».

Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова создали в Запорожской области в сентябре прошлого года по инициативе Балицкого. В июне врио губернатора сообщил, что батальон подписал контракт с Минобороны и несет службу в составе 58-й армии.

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