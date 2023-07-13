Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области

«Противник пытался прорвать оборону на участке Луговое — Малые Щербаки в Васильевском районе. Основные их усилия направлены на расширение плацдарма в районе поселка Пятихатки. В ходе артиллерийского огня противнику нанесено огневое поражение силами нашей 58-й армии и батальона Судоплатова», — говорится в публикации.
Украинские войска понесли существенные потери, им не удалось достичь своих целей, добавил врио губернатора.
В целом обстановку на этом участке фронта Балицкий охарактеризовал как «стабильно напряженную».
Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова создали в Запорожской области в сентябре прошлого года по инициативе Балицкого. В июне врио губернатора сообщил, что батальон подписал контракт с Минобороны и несет службу в составе 58-й армии.