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14:45 (мск), источник: Коммерсантъ

В обстреле приграничного села в Курской области ранена женщина

В результате очередного обстрела приграничного села Троицкое Кореневского района Курской области ранена местная жительница. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, она доставлена в районную больницу с осколочным ранением плеча.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Всего, по данным главы региона, по селу было выпущено пять снарядов. В нескольких домовладениях повреждены хозяйственные постройки и перебита линия электропередачи. Судя по фотографиям с места обстрела в Telegram-канале главы региона, у строений повреждены кровля и заборы. Свет в селе восстановят, как только появится возможность провести аварийные работы.

Вчера, 12 июля, в Курской области под обстрел попал поселок Теткино Глушковского района. Часть населенного пункта осталась без света. В начале недели там же снаряды повредили десять домов. В Теткино на прошлой неделе под обстрел попала школа.

В Курской области из-за регулярных обстрелов со стороны Украины повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. Охрана объектов инфраструктуры в регионе усилена и введен пропускной режим на приграничных территориях. Власти Курской области запретили массовые мероприятия.

Сергей Толмачев, Воронеж

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