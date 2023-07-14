Смешной и великий: 100 лет назад родился актер Михаил Пуговкин Народный артист СССР Михаил Пуговкин родился 13 июля 1923 года
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
11:34 (мск), источник: © РИА Новости

Три человека пострадали при взрыве в жилом районе Белгорода

БЕЛГОРОД, 14 июл — РИА Новости. Три человека пострадали из-за взрыва машины в жилом районе Белгорода, один из них находился в автомобиле, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине… К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мама с ребёнком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Будут проведены сеансы связи с московскими специалистами. В случае необходимости готовы отправить всех пострадавших в медицинские учреждения столицы», — написал Гладков.

Он добавил, что угрозы для жителей соседних домов и квартир нет. На месте работают оперативные службы. Следственные органы предпринимают все меры для того, чтобы разобраться в причинах произошедшего. Губернатор выехал на место ЧП.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Истерический' саммит. Зеленский заставил НАТО пойти на крайние меры
Украинские беженцы шокировали европейцев безумным решением
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта