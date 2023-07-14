Три человека пострадали при взрыве в жилом районе Белгорода

«В жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине… К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мама с ребёнком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Будут проведены сеансы связи с московскими специалистами. В случае необходимости готовы отправить всех пострадавших в медицинские учреждения столицы», — написал Гладков.
Он добавил, что угрозы для жителей соседних домов и квартир нет. На месте работают оперативные службы. Следственные органы предпринимают все меры для того, чтобы разобраться в причинах произошедшего. Губернатор выехал на место ЧП.