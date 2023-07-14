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12:46 (мск), источник: РБК

В Белгороде произошел взрыв в автомобиле

В Белгороде в жилом районе произошел взрыв в автомобиле. Пострадали три человека, они получили осколочные ранения нижних конечностей. Что именно взорвалось под днищем автомобиля, предстоит выяснить спецслужбам.

В жилом квартале Белгорода произошел взрыв в автомобиле, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«В жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине», — написал он, прикрепив фотографии с поврежденным автомобилем. По его словам, пострадал мужчина, который в момент взрыва находился в машине, и проходившие мимо мать с ребенком.

Всех пострадавших доставили в городские больницы с осколочными ранениями нижних конечностей, медики оценили их состояние как средней степени тяжести.

Гладков сообщил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

РБК направил запрос в управление МВД по Белгородской области.

Белгородская область России граничит с Харьковской областью Украины. Населенные пункты региона регулярно страдают от обстрелов со стороны Украины.

Так, только за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области выпустили более 90 снарядов, сообщал Гладков. В частности, в белгородском районе по Журавлевке выпустили 16 артиллерийских снарядов, по Наумовке — 12, по Нехотеевке — девять.

В Грайворонском округе по окраине села Сподарюшино выпустили десять минометных снарядов, повреждена кровля и посечен забор в одном частном жилом доме. Также под минометный обстрел попала Мокрая Орловка, где зафиксировали12 прилетов. В Шебекинском округе по хутору Марьино выпустили восемь минометных снарядов, по Новой Таволжанке — пять, по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» — три. Пострадавших в результате этих происшествий нет.

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