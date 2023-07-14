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13:15 (мск), источник: © РИА Новости

Диверсанты ВСУ расстреляли машину с мирными жителями под Угледаром

ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские диверсанты под Угледаром расстреляли машину с мирными жителями, эти кадры оказались в распоряжении РИА Новости.

Спецоперация на Украине

На видео диверсионно-разведывательная группировка на украинском броневике «Казак-2» пытается занять позиции в «серой зоне» на угледарском направлении. Они маскируют броневик в лесопосадке, а сами рассредоточиваются по территории.

В какой-то момент мимо них проезжает легковой автомобиль с мирными жителями. Боевики выходят на дорогу и в упор расстреливают машину с водителем и пассажиром, после чего прячут тела в лесопосадке. Они хотят увезти туда же автомобиль, но по ним начинает бить артиллерия ВС РФ, вынуждая их отходить.

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