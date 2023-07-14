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15:26 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские подразделения отразили 16 атак украинских войск на Донецком направлении, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
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«На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Зайцево, Веселое, Красногоровка, Северное, Марьинка и западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Кроме того, в районах Богдановки и Красногоровки в ДНР удалось нанести удар по живой силе и технике противника. Возле Парасковиевки и Разлива российские военные уничтожили два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

Потери противника составили:

  • до 280 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • гаубица Д-20;
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN-TPQ-36 производства США.

Краснолиманское направление

Группировка войск «Центр» при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила три атаки украинских солдат в районах Невского в ЛНР и Григоровки в ДНР. Помимо этого, российские бойцы нанесли поражение подразделениям ВСУ возле Невского, Червоной Дибровы и Карамзиновки в Луганской Народной Республике. Также в районе Кузьмино удалось пресечь деятельность группы диверсантов.

Потери противника составили:

  • до 90 военнослужащих;
  • один танк;
  • три боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • две гаубицы Д-30.

Южнодонецкое и Запорожское направления

Группировка войск «Восток» поразила живую силу и технику ВСУ возле Приютного и Пятихаток в Запорожской области, а также Урожайного и Ровнополя в ДНР. Кроме того, удалось уничтожить шесть складов боеприпасов в районах Малой Токмачки, Малокатериновки и Успеновки в Запорожской области. Возле Пятихаток и Дорожнянки российские подразделения пресекли деятельность трех групп диверсантов.

Потери противника составили:

  • до 210 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • гаубицы «Мста-Б» и Д-20;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;
  • артиллерийская система М777 производства США.

Купянское направление

Группировка войск «Запад» поразила живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Новомлынск, Ольшаны и Берестовое в Харьковской области, а также возле Стельмаховки в ЛНР.

Потери противника составили:

  • до 20 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • две гаубицы Д-20.

Херсонское направление

Российские военные продолжили наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.

Потери противника составили:

  • до 70 военнослужащих;
  • пять автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка «Акация»;
  • гаубица Д-30;
  • артиллерийская система М777 производства США.

Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 89 подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 112 районах. В частности, в районе Успеновки в Запорожской области они уничтожили склад топлива для военной техники украинской 36-й бригады морской пехоты. Возле Предтечино и Александро-Шультино в ДНР, а также Орехова в Запорожской области удалось поразить три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.

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