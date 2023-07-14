В Черном море обнаружили бесконтрольно плавающую украинскую мину

«Предупреждение <…> обусловлено обнаружением украинской морской мины, которая бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу для безопасного плавания гражданским судам», — отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что «непрофессионализм и безответственность ВМС Украины» привели к тому, что неизвестное количество мин дрейфует в акватории Черного моря.
Как сообщила ФСБ в марте прошлого года, украинские военные заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. По данным службы, для заграждений использовали около 420 мин, большая часть которых оказалась в воде.
Кроме того, две мины, установленные у побережья Одессы, впоследствии заметили дрейфующими у берегов Турции и Румынии.