Варенье из неожиданных продуктов: рецепты от Александра Дюма Уверены, некоторые из них вы точно не пробовали!
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
17:01 (мск), источник: © РИА Новости

В Черном море обнаружили бесконтрольно плавающую украинскую мину

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Командование Черноморского флота предупредило моряков о минной опасности на маршруте в северо-западной части Черного моря, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Предупреждение <…> обусловлено обнаружением украинской морской мины, которая бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу для безопасного плавания гражданским судам», — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что «непрофессионализм и безответственность ВМС Украины» привели к тому, что неизвестное количество мин дрейфует в акватории Черного моря.

Как сообщила ФСБ в марте прошлого года, украинские военные заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. По данным службы, для заграждений использовали около 420 мин, большая часть которых оказалась в воде.

Кроме того, две мины, установленные у побережья Одессы, впоследствии заметили дрейфующими у берегов Турции и Румынии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'ВСУ перестали беречь людей'. Что происходит на фронте
Беззубой Европе грозит война с Украиной
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта