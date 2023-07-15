Бойцы «Шторм Z» захватили планшет ВСУ с системой ведения боя «Крапива»

Планшет был взят в ходе одного из штурмов позиций ВСУ на угледарском направлении.
«С этим планшетом сидит группа в блиндаже, видит, что мы едем на технике, они устанавливают прямо на карте у себя на планшете (метку), и все на войсках, которые находятся, видят, что там идет наша техника. Любой артиллерист может ударить, ракетой могут ударить, могут авиацией ударить, скорость взаимодействия невероятно высокая», — отметил он.
Все цели, которые обнаруживают различные подразделения ВСУ, в том числе и операторы БПЛА и разведчики, в режиме реального времени появляются у всех командиров, которые работают на этом направлении.
«Каждый командир сидит с этим планшетом и скидывает другим информацию, которую считает важной. Разведрота уже знает, что вот тут стоит наш блиндаж или танк. Летит беспилотник, и они сразу в “Крапиву” сливают, и у всех появляются обновленные данные», — сказал «Русский».