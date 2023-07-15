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08:17 (мск), источник: © РИА Новости

Бойцы «Шторм Z» захватили планшет ВСУ с системой ведения боя «Крапива»

ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Бойцы «Шторм Z» Южной группировки войск захватили планшет с системой «Крапива», которая является частью системы сетецентрического ведения боя в ВСУ, с ее помощью выстраивается координация между командирами разных родов войск, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов «Шторм Z» с позывным «Русский».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Планшет был взят в ходе одного из штурмов позиций ВСУ на угледарском направлении.

«С этим планшетом сидит группа в блиндаже, видит, что мы едем на технике, они устанавливают прямо на карте у себя на планшете (метку), и все на войсках, которые находятся, видят, что там идет наша техника. Любой артиллерист может ударить, ракетой могут ударить, могут авиацией ударить, скорость взаимодействия невероятно высокая», — отметил он.

Все цели, которые обнаруживают различные подразделения ВСУ, в том числе и операторы БПЛА и разведчики, в режиме реального времени появляются у всех командиров, которые работают на этом направлении.

«Каждый командир сидит с этим планшетом и скидывает другим информацию, которую считает важной. Разведрота уже знает, что вот тут стоит наш блиндаж или танк. Летит беспилотник, и они сразу в “Крапиву” сливают, и у всех появляются обновленные данные», — сказал «Русский».

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