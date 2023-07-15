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09:20 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк и Ясиноватский район, выпустив десять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«После 00:00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлениям: 02.45 (совпадает с мск) — населенный пункт. Желанное Первое — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров…; 08.15 (совпадает с мск) — населенный пункт Ласточкино — Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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