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09:46 (мск), источник: РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани достигло 17

Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Краснодарском крае достигло 17.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 15 июл — РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани увеличилось до 17 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Столкновение рейсового автобуса, ехавшего из Тулы в Анапу, с грузовиком произошло в Брюховецком районе Кубани на автодороге «Краснодар — Ейск». По предварительным данным главка МВД, авария произошла, когда водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу. В автобусе находился 41 челоек. Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали о 14 пострадавших.

«Семнадцать — пострадало, семь — госпитализированы с различными травмами, 2 погибло», — прокомментировали в ведомстве.

В ГУ МЧС отмечают, что на месте сейчас работают 72 спасателя, задействованы 25 единиц техники.

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