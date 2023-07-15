Трое пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани находятся в реанимации

Столкновение рейсового автобуса, ехавшего из Тулы в Анапу, с зерновозом произошло в Брюховецком районе Кубани на автодороге «Краснодар — Ейск». По предварительным данным главка МВД, водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу. В краевой прокуратуре добавили, что в результате ДТП металлические элементы тента грузового автомобиля вошли в салон. Ранее госавтоинспекция информировала о трех погибших пассажирах автобуса и семи госпитализированных. Однако позже в ведомстве уточнили, что информация о третьем погибшем еще не подтвердилась.
«Предварительно, трое в реанимации, но это не значит, что они в тяжелом состоянии», — рассказали агентству в госавтоинспекции.
По обновленным данным полиции, всего госпитализированы восемь человек, при этом детей среди них нет.