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11:23 (мск), источник: © РИА Новости

Трое пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани находятся в реанимации

КРАСНОДАР, 15 июл — РИА Новости. Трое пострадавших в ДТП с участием зерновоза и рейсового автобуса в Брюховецком районе Кубани, предварительно, находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в госавтоинспекции региона.

Источник: РИА "Новости"

Столкновение рейсового автобуса, ехавшего из Тулы в Анапу, с зерновозом произошло в Брюховецком районе Кубани на автодороге «Краснодар — Ейск». По предварительным данным главка МВД, водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу. В краевой прокуратуре добавили, что в результате ДТП металлические элементы тента грузового автомобиля вошли в салон. Ранее госавтоинспекция информировала о трех погибших пассажирах автобуса и семи госпитализированных. Однако позже в ведомстве уточнили, что информация о третьем погибшем еще не подтвердилась.

«Предварительно, трое в реанимации, но это не значит, что они в тяжелом состоянии», — рассказали агентству в госавтоинспекции.

По обновленным данным полиции, всего госпитализированы восемь человек, при этом детей среди них нет.

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