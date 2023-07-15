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14:14 (мск), источник: ТАСС

Средства ПВО за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков также рассказал, что российские военнослужащие сбили шесть украинских беспилотников.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS («Хаймарс»), сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня “HIMARS”», — сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Залиман, Пшеничное, Кременная Луганской Народной Республики, Ключевое Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области.

Генерал-лейтенант добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 455 самолетов, 242 вертолета, 5 015 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 711 танков и других боевых бронированных машин, 1 138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 462 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 678 единиц специальной военной автомобильной техники.

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