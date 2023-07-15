19:36 (мск), источник: © РИА Новости
Система ПВО сбила украинскую ракету над городом Токмак
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Система ПВО сбила украинскую ракету над городом Токмак, сообщили журналистам в оперативных службах города.
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«Боевики террористического киевского режима не прекращают попыток атаковать мирные населенные пункты Запорожской области. Очередная попытка обстрела города Токмак была совершена около 18.00. Система ПВО ВС РФ сбила вражескую ракету», — сообщили в оперативных службах.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.