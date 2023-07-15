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19:36 (мск), источник: © РИА Новости

Система ПВО сбила украинскую ракету над городом Токмак

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Система ПВО сбила украинскую ракету над городом Токмак, сообщили журналистам в оперативных службах города.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Боевики террористического киевского режима не прекращают попыток атаковать мирные населенные пункты Запорожской области. Очередная попытка обстрела города Токмак была совершена около 18.00. Система ПВО ВС РФ сбила вражескую ракету», — сообщили в оперативных службах.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

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