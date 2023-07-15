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19:42 (мск), источник: РБК

На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны, сбиты две воздушные цели, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

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