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21:09 (мск), источник: ТАСС

Что известно о предотвращенных покушениях на Симоньян и Собчак

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвратили покушение на главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Согласно информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, также готовилось убийство Ксении Собчак. Фигуранты дела о покушении на журналисток арестованы, им предъявлено обвинение в хулиганстве.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основную информацию о предотвращенных покушениях.

Информация ФСБ

14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», осуществившие разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак.

Участники группировки «подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство».

У задержанных изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны, флаги с нацисткой символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.

СК пока не сообщал об открытии уголовного дела, но заявил о намерении возбудить дела «с экстремистской и террористической окраской».

ФСБ распространила видео допроса создателя неонацистской группировки «Параграф-88».

Создатель группировки сообщил, что получил задание убить Симоньян и Собчак от СБУ, а за разведку местности членам группировки заплатили 20 тыс. рублей.

Подозреваемые арестованы

Басманный суд Москвы в субботу арестовал семерых членов националистических организаций, подозреваемых в покушении на журналисток. Им предъявлено обвинение в хулиганстве.

Среди фигурантов дела есть несовершеннолетние.

Комментарии Симоньян и Собчак

«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!» — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Позднее в видео, опубликованном в Telegram-канале RT, Симоньян отметила, что есть вещи страшнее смерти — позор, предательство, жизнь с ощущением, что натворил что-то непоправимое. Она пожелала арестованным за попытку покушения на нее, это понять и «чтобы у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому, по-другому».

Собчак выразила благодарность правоохранительным органам за предотвращение покушения, «если это все правда». Журналистка подчеркнула, что «любой террор — зло, без всяких “но”.

Реакция

«Все происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима [президента Украины] Владимира Зеленского», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия «вряд ли дождется» реакции от профильных международных организаций. «Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма», — отметила она.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что международные правозащитные организации «не обращают внимания на то, каким образом украинский режим пытается избавиться от противоположной точки зрения».

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