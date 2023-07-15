Что известно о предотвращенных покушениях на Симоньян и Собчак

ТАСС собрал основную информацию о предотвращенных покушениях.
14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», осуществившие разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак.
Участники группировки «подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство».
У задержанных изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны, флаги с нацисткой символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.
СК пока не сообщал об открытии уголовного дела, но заявил о намерении возбудить дела «с экстремистской и террористической окраской».
ФСБ распространила видео допроса создателя неонацистской группировки «Параграф-88».
Создатель группировки сообщил, что получил задание убить Симоньян и Собчак от СБУ, а за разведку местности членам группировки заплатили 20 тыс. рублей.
Басманный суд Москвы в субботу арестовал семерых членов националистических организаций, подозреваемых в покушении на журналисток. Им предъявлено обвинение в хулиганстве.
Среди фигурантов дела есть несовершеннолетние.
Комментарии Симоньян и Собчак
«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!» — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Позднее в видео, опубликованном в Telegram-канале RT, Симоньян отметила, что есть вещи страшнее смерти — позор, предательство, жизнь с ощущением, что натворил что-то непоправимое. Она пожелала арестованным за попытку покушения на нее, это понять и «чтобы у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому, по-другому».
Собчак выразила благодарность правоохранительным органам за предотвращение покушения, «если это все правда». Журналистка подчеркнула, что «любой террор — зло, без всяких “но”.
«Все происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима [президента Украины] Владимира Зеленского», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Россия «вряд ли дождется» реакции от профильных международных организаций. «Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма», — отметила она.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что международные правозащитные организации «не обращают внимания на то, каким образом украинский режим пытается избавиться от противоположной точки зрения».