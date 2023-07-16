Выбраны самые смешные фотографии домашних животных 2023 года В кадр попали голодная черепаха, улыбающийся хорек, победоносный кот и многие другие
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
12Работа ПМЭФ-2023
09:42 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 36 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлениям: 07.00 (совпадает с мск) — населенный пункт Желанное Первое — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров…; 07.20 (совпадает с мск) — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров… 07.20 (совпадает с мск) — населенный пункт Желанное Первое — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров… 07.45 (совпадает с мск) — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщениях представительства.

Ведомство также сообщило, что в 7.15, 7.25 и 8.05 мск украинские войска обстреливали Макеевку, выпустив 13 снарядов калибром 155 миллиметров.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'ВСУ перестали беречь людей'. Что происходит на фронте
Беззубой Европе грозит война с Украиной
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта