При обстреле центра Шебекино погибла женщина

«ВСУ “Градами” обстреляли район центрального рынка в Шебекино. К большому горю, один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей», — написал Гладков.
Он добавил, что фасад торгового павильона и два автомобиля получили повреждения. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте, по словам губернатора, обход территории продолжается.
Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, в этот день украинскими военными по городу было выпущено 850 снарядов, 12 человек пострадали. Люди массово покидали дома, а те, кто не смог найти жилье, были размещены в пунктах временного размещения.