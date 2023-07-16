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10:59 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле центра Шебекино погибла женщина

БЕЛГОРОД, 16 июл — РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела «Градами» Шебекино украинскими военными, обстрел пришелся на центральный район города, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«ВСУ “Градами” обстреляли район центрального рынка в Шебекино. К большому горю, один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей», — написал Гладков.

Он добавил, что фасад торгового павильона и два автомобиля получили повреждения. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте, по словам губернатора, обход территории продолжается.

Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, в этот день украинскими военными по городу было выпущено 850 снарядов, 12 человек пострадали. Люди массово покидали дома, а те, кто не смог найти жилье, были размещены в пунктах временного размещения.

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