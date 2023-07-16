14:27 (мск), источник: ТАСС
Марочко заявил об ударе ВСУ по складу шахты с аммоналом и тротилом у пригорода Луганска
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке отметил, что вещества используются для угледобывающей промышленности.
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ЛУГАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в воскресенье нанесли ракетный удар по складу шахты с аммоналом и тротилом, использующимися в горнодобывающей промышленности, у поселка Юбилейный, относящегося к городу Луганску. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Прилет был по так называемому динамитному складу, который находится за поселком Юбилейный города Луганска. Там есть Мащинская шахта, недалеко от нее находится склад с аммоналом и тротилом, которые используются для угледобывающей промышленности», — сказал он.