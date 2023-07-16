Варенье из неожиданных продуктов: рецепты от Александра Дюма Уверены, некоторые из них вы точно не пробовали!
Фоторепортажи
24Выбраны самые забавные снимки домашних животных 2023 года
11Разрушение Каховской ГЭС
14:27 (мск), источник: ТАСС

Марочко заявил об ударе ВСУ по складу шахты с аммоналом и тротилом у пригорода Луганска

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке отметил, что вещества используются для угледобывающей промышленности.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

ЛУГАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в воскресенье нанесли ракетный удар по складу шахты с аммоналом и тротилом, использующимися в горнодобывающей промышленности, у поселка Юбилейный, относящегося к городу Луганску. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Прилет был по так называемому динамитному складу, который находится за поселком Юбилейный города Луганска. Там есть Мащинская шахта, недалеко от нее находится склад с аммоналом и тротилом, которые используются для угледобывающей промышленности», — сказал он.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Расположение украинцев атаковали необычные дроны, которые издавали страшный рев и перемещались с огромной скоростью"
"Мне из моего родного города ни разу не предложили к ним приехать с гастролями. Поэтому они меня не считают своей, и меня туда не тянет"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта