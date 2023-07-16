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19:18 (мск), источник: ТАСС

В Киеве и шести областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в шести областях Украины, а также в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В частности, предупреждение действовали в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Она продолжалась около 10 минут.

Ранее украинские СМИ сообщили о сильном взрыве в Харькове.

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