19:18 (мск), источник: ТАСС
В Киеве и шести областях Украины объявляли воздушную тревогу
Речь идет о Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
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МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в шести областях Украины, а также в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
В частности, предупреждение действовали в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Она продолжалась около 10 минут.
Ранее украинские СМИ сообщили о сильном взрыве в Харькове.