В России начинается производство новой снайперской винтовки «Зверобой»

«Наша компания приняла решение сдвинуть на более раннее время выпуск “самозарядки” в калибрах 375 и 408 Cheytac, разработанной компанией ранее. Рабочее название проекта “Зверобой” мы выбрали по итогам “народного голосования” в соцсетях. Преимущество этой винтовки в том, что при кучности стрельбы 0,5 угловой минуты она даст возможность поражать цели на дальностях в два и более километров менее подготовленными стрелками за счет возможности производства быстрого повторного выстрела», — сказал он.
Собеседник агентства отметил, что ускорение старта производства новой «самозарядки» стало возможным благодаря тому, что Lobaev Arms разработал и уже серийно выпускает патрон калибра Cheytac, полностью состоящий из отечественных комплектующих.
Специализирующаяся на производстве гражданского и служебного снайперского оружия Lobaev Arms (Таруса, Калужская область) стала первым в истории России частным оборонным предприятием.
Одной из самых известных снайперских винтовок разработки компании выступает «Сумрак» — самое дальнобойное на сегодняшний день оружие такого класса в мире (максимальная дальность поражения цели при «рекордной» стрельбе — 4,2 километра).