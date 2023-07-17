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08:47 (мск), источник: © РИА Новости

В США удивились, как всего один русский танк сорвал агрессивную атаку ВСУ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Всего один русский танк смог остановить агрессивную атаку украинских военных, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Как отметил журналист, ВСУ планировали использовать стремительную и хитрую тактику с использованием легкой и тяжелой техники.

«Отряды морской пехоты явно опережали свои танки поддержки, оставляя позади тяжелую огневую мощь, необходимую им для удержания успехов. <…> Неожиданное появление одного русского танка, похоже, сорвало атаку», — рассказал он.

Обозреватель объяснил, что в подобных операциях одно-единственное «твердое препятствие» способно разбить все наступление, если половина атакующих сил движется слишком быстро.

«Конкретно в данном случае — это был одинокий русский танк, экипаж которого не побоялся выстоять и сразиться с более крупными и быстрыми украинскими силами», — восхитился американский журналист.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, Контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом ни на одном из направлений благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Украиной попытки продвижения провалились, а армия противника несет большие потери.

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