Как отметил журналист, ВСУ планировали использовать стремительную и хитрую тактику с использованием легкой и тяжелой техники.
«Отряды морской пехоты явно опережали свои танки поддержки, оставляя позади тяжелую огневую мощь, необходимую им для удержания успехов. <…> Неожиданное появление одного русского танка, похоже, сорвало атаку», — рассказал он.
Обозреватель объяснил, что в подобных операциях одно-единственное «твердое препятствие» способно разбить все наступление, если половина атакующих сил движется слишком быстро.
«Конкретно в данном случае — это был одинокий русский танк, экипаж которого не побоялся выстоять и сразиться с более крупными и быстрыми украинскими силами», — восхитился американский журналист.
Как подчеркнул президент России Владимир Путин, Контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом ни на одном из направлений благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Украиной попытки продвижения провалились, а армия противника несет большие потери.