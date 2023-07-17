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05:24 (мск), источник: © РИА Новости

Группировка «Восток» уничтожила пытавшиеся атаковать пехотные группы ВСУ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили все украинские пехотные группы, которые пытались атаковать на запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На запорожском направлении противник проводил попытки атаковать наши позиции малыми группами пехоты в районах южнее Малых Щербаков и Степового. Все группы уничтожены», — сказал Чехов.

Он добавил, что огнем артиллерии было нанесено огневое поражение живой силе украинских военных в районе Приютного. Кроме того, по словам Чехова, уничтожены буксируемая гаубица в районе Черивного, а также пикап с националистами в районе Новоданиловки.

«Штурмовой и армейской авиацией нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки и Работино», — отметил начальник пресс-центра.

Зенитчики при помощи комплексов «Тор» и «Стрела-10» сбили два украинских беспилотника «Фурия» и «Лелека», рассказал он.

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