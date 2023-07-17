Группировка «Восток» уничтожила пытавшиеся атаковать пехотные группы ВСУ

«На запорожском направлении противник проводил попытки атаковать наши позиции малыми группами пехоты в районах южнее Малых Щербаков и Степового. Все группы уничтожены», — сказал Чехов.
Он добавил, что огнем артиллерии было нанесено огневое поражение живой силе украинских военных в районе Приютного. Кроме того, по словам Чехова, уничтожены буксируемая гаубица в районе Черивного, а также пикап с националистами в районе Новоданиловки.
«Штурмовой и армейской авиацией нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки и Работино», — отметил начальник пресс-центра.
Зенитчики при помощи комплексов «Тор» и «Стрела-10» сбили два украинских беспилотника «Фурия» и «Лелека», рассказал он.