16:35 (мск), источник: Коммерсантъ
Атака на Крымский мост. Главное
Украина атаковала Крымский мост морскими беспилотниками, возбуждено дело о теракте.
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Около четырех часов утра в понедельник, 17 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение через Крымский мост остановили «из-за ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края». Позднее НАК заявил, что мост атаковали два украинских морских беспилотника, повреждена автодорожная составляющая моста.
В течение нескольких часов там было перекрыто автомобильное и железнодорожное движение в обе стороны, а также остановлена Керченская паромная переправа. Позднее ж/д сообщение и паромная переправа возобновили работу. 12 пассажирских поездов в направлении Крыма задерживаются. Автомобили, ехавшие к Крымскому мосту со стороны Кубани, направляют на организованные накопительные парковки. Для водителей также доступны сухопутные маршруты через новые регионы.
В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения средней тяжести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Главное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт). Следствие обвинило в атаке спецслужбы Украины.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что в городе достаточно бензина и продуктов, дефицита не будет.
Разведуправление Украины прокомментировало ЧП. Крымский мост — «конструкция там излишняя», заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Владимиру Путину доложили о случившемся, президент поручил организовать движение транспорта в крымском направлении после атаки на Крымский мост.