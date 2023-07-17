Что известно об атаке на Крымский мост

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ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
Об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры сообщил в своем Telegram-канале Сергей Аксенов около 04:20 мск. Он не уточнил характер происшествия.
В Минтрансе РФ заявили, что на пролетах со стороны Крыма повреждено дорожное полотно. По данным министерства, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, опоры не получили повреждений.
В результате ЧП погибли мужчина и женщина из Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Их несовершеннолетняя дочь пострадала, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Власти сообщали, что у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, девочку готовят к перевозке в Краснодарский край санитарной авиацией.
Минздрав контролирует оказание медпомощи пострадавшей.
Действия и реакция властей
На место происшествия выехал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко. Туда также отправились руководители и следователи крымского главка СК.
В Темрюкском районе Краснодарского края организовали оперативный штаб для координации действий всех служб и организации помощи людям, стоящим в пробке на подъездах к мосту.
Министерство курортов Крыма также развернуло координационный штаб, открыта горячая линия.
В Восточном Крыму планируется открыть пункты временного размещения.
В Крыму заявили, что атака на Крымский мост совершена террористическим режимом Киева.
Белгородская область выплатит материальную помощь родным погибших на Крымском мосту.
В Ростовской области упорядочат автомобильный трафик после ЧП на Крымском мосту.
В Ростове-на-Дону приостановили продажу билетов на автобусы в Крым.
РЖД создали штаб по обеспечению устойчивости ж/д сообщения с Крымом.
НАК заявил, что на Крымский мост совершена террористическая атака. По его данным, атаку совершили украинские спецслужбы.
СК возбудил уголовное дело по факту террористического акта на Крымском мосту.
Мишустин поручил комиссии Хуснуллина заняться последствиями атаки на Крымский мост.
Слуцкий заявил, что коллективный Запад несет ответственность за теракт на Крымском мосту.
Главное управление разведки Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту.
Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ и ВМС к происшествию на Крымском мосту.
Автомобилистов призвали воздержаться от поездок через Крымский мост, им доступен наземный маршрут, проходящий через новые регионы РФ.
Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту возобновили после приостановки.
Автобусное сообщение из Крыма восстановили после временной остановки движения. Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что часть пути придется проделать на электричке.
В Херсонской области сообщили, что примут меры для ускорения досмотра на границе с Крымом.
Керченская паромная переправа возобновила работу после приостановки.
Глава Крыма попросил жителей республики сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Власти также призвали туристов по возможности оставаться в гостиницах.
Туристам в связи с произошедшим окажут всю необходимую помощь, заверил советник главы Крыма Олег Крючков.
На полуострове есть необходимые запасы горюче-смазочных материалов, продовольствия и промышленных товаров, сообщила врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян.
Пункты пропуска на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.
Отельеры Крыма выразили готовность безвозмездно продлевать проживание вынужденным остаться туристам.
В РСТ сообщили, что аннуляций туров в Крым пока не наблюдается.
Гостиницы Темрюкского района намерены принять туристов, следовавших в Крым.
В Крыму решают вопрос с проживанием задержавшихся из-за ЧП на Крымском мосту туристов.
В Керчи после происшествия будут мониторить цены на топливо и продукты.
Рано утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт — там был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. Погибли четыре человека.
В результате взрыва обрушились два пролета автодорожной части моста, а на железнодорожной загорелись топливные цистерны.
В ФСБ России сообщили, что теракт организовали Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. Следственный комитет установил 12 человек, имеющих непосредственное отношение к совершению преступления.
Восстановительные работы шли несколько месяцев, в феврале 2023 года Крымский мост полностью открыли для движения.
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