ЧП на Крымском мосту: движения нет, на месте работают силовики

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В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты.
«Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы», — написал он в своем Telegram-канале.
О погибших и пострадавших
При ЧП на Крымском мосту погибли два человека — мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь. Это семья из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести… Самое тяжелое — ее родители погибли, папа и мама», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, когда разрешат врачи, ребенка перевезут в Белгородскую область, ситуация на личном контроле министра здравоохранения области Андрея Иконникова.
Обследование Крымского моста
В настоящее время специалисты продолжают обследовать состояние мостового перехода через Керченский пролив. По информации Минтранса России, в результате ЧП повреждено дорожное полотно.
«Имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, — сказано в сообщении. — Появившаяся в СМИ информация о повреждении опор не подтверждается».
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Движение поездов, электричек и паромов
В пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании РИА Новости Крым сообщили, что в связи с ограничениями движения по Крымскому мосту отправление пригородных поездов по маршруту Анапа-Керчь приостановлено.
«На текущий момент задержано отправление одного электропоезда № 6801/6802 сообщением Керчь-Южная Новый Парк — Анапа. О возобновлении движения и всех изменениях в графики будет сообщено дополнительно», — проинформировали в ЮППК.
Движение поездов в Крым и с территории полуострова также может быть изменено, уточнили в компании «Гранд Сервис Экспресс».
Кроме того, после инцидента работа Керченской паромной переправы была приостановлена. По информации республиканских властей, движение железнодорожного транспорта планируют возобновить до 9:00, данные по работе паромного сообщения рассчитывают предоставить к этому же времени.
О работе пунктов пропуска
Все автомобильные пункты пропуска на административной границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
«Пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в обычном режиме. Организовано движение туристов по альтернативному маршруту», — написал Крючков в своем Telegram-канале.
Трасса пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрутасоставляет около 387 км. Ориентировочное время в пути — около семи часов. Остановка транспорта разрешена только на специально отведенных площадках.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Также гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста или же пользоваться альтернативным сухопутным коридором.
«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы просим гостей и жителей Крымского полуострова не отправляться к Крымскому мосту, а пользоваться альтернативными сухопутными путями перемещения, информация о которых будет постоянно обновляться», — сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Номер телефона горячей линии: 8 800 511 80 18.
Кроме того, власти республики сообщили, что в Восточном Крыму планируется открытие пунктов временного размещения. В них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы.
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