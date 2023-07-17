10:57 (мск), источник: РБК Life
Моряка с собакой спасли после трех месяцев дрейфа в Тихом океане
Все это время они питались дождевой водой и сырой рыбой.
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Австралийца Тима Шеддока и его собаку Беллу спасли, после того, как они три месяца дрейфовали в открытом море, сообщает 9News. Все это время хозяин и его питомец питались сырой рыбой и пили дождевую воду, благодаря чему им и удалось продержаться.
В начале апреля Шеддок отплыл из Мексики, чтобы добраться до Французской Полинезии. В путешествии лодку настиг шторм, который повредил электронику. Заметил австралийца и его собаку вертолет, сопровождавший траулер. Осмотревший мужчину медик заявил, что у того на удивление «нормальные показатели жизнедеятельности».
Тим Шеддок позднее в интервью рассказал, что прошел через тяжелые испытания в море. «Мне просто нужен отдых и хорошая еда, потому что я долгое время был один в море. В остальном у меня очень хорошее здоровье. У меня очень хорошие лекарства, и обо мне очень хорошо заботятся», — отметил австралиец.
Эксперт по выживанию в океане Майк Типтон заявил, что удача в этой истории была лишь частью. Он отметил находчивость австралийца. «Это сочетание удачи и мастерства. Ключевым элементом выживания была необходимость обеспечить свежую воду, а для Шеддока это сводилось к местоположению. Кроме того, люди должны понимать, насколько мала лодка и насколько обширен Тихий океан. Шансы на то, что кого-то найдут, довольно малы», — добавил Типтон.
В январе жителя Доминиканской Республики спасли после месяца жизни в открытом море. На протяжении этого времени мужчина питался одним лишь кетчупом, который он обнаружил среди различных предметов и инвентаря. Других продуктов на судне не было. В конце декабря 2022 года 47-летний Элвис Франсуа занимался ремонтом парусной лодки в гавани острова Сан-Мартен в Карибском море. Внезапно налетела буря, после чего судно унесло в открытое море. В итоге после 24 дней в плавания он был спасен в колумбийских водах в 120 морских милях (около 220 км) от города Пуэрто Боливар. Капитан другого корабля заметил надпись «Help» («Помогите») на борту лодки и сигналы, подаваемые при помощи зеркала.