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Теракт на Крымском мосту
13:08 (мск), источник: РБК

Как выглядит часть Крымского моста, где произошел взрыв

СК показал кадры работы на Крымском мосту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пролет автомобильной части Крымского моста, который был поврежден во время теракта, перекосило после взрыва. Это видно на видео, которое опубликовал Следственный комитет. После взрыва пролет лежит под наклоном — между уцелевшей и поврежденной полосами моста образовался клиновидный проем размахом в широкой части более 3 м.

Взрыв произошел в 3:05, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Его, по данным ведомства, организовали украинские спецслужбы — взорвались два надводных беспилотника. Во время взрыва погибли два человека, один — ребенок — пострадал.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205).

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