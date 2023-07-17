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13:38 (мск), источник: ТАСС

По Белгородской области за сутки со стороны ВСУ выпущено более 60 снарядов

ТАСС, 17 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили более 60 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, в том числе сбросили 5 взрывных устройств с беспилотников. В результате обстрела Шебекинского округа погибла женщина и получил ранения мужчина, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине

«В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 8 снарядов из РСЗО “Град”. В результате обстрела погибла женщина. Есть пострадавший — мужчина с осколочным ранением голени, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Осколками снарядов повреждены фасады и выбиты окна в школе, магазине и торговых павильонах», — написал он.

По данным Гладкова, в Шебекино также повреждены пять автомобилей, гараж и дорожное полотно, в селе Середа противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство, обошлось без последствий, а по селу Терезовка выпущено четыре артиллерийских снаряда, там также нет пострадавших и разрушений.

«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 17 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка — 5. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА 4 взрывных устройства. Из артиллерии и гранатомета обстреляно село Красный Хутор — зафиксировано 3 артиллерийских снаряда и 11 гранатометных выстрелов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — написал он.

По данным Гладкова, в Грайворонском городском округе по окраине поселка Горьковский выпущено шесть минометных снарядов, из-за чего выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы в трех частных домовладениях, повреждена линия газоснабжения, пострадавших нет. Глава региона добавил, что в Краснояружском районе по окраине села Староселье выпущено четыре минометных снаряда, под артиллерийский обстрел попала окраина села Илек-Пеньковка — зафиксировано пять прилетов, осколками снарядов посечены складские помещения, забор, водонапорная башня и линия электропередачи на территории сельскохозяйственного предприятия, там также нет пострадавших.

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