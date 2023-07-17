Российские войска оттесняют противника на Угледарском направлении

«На фронте у противника ситуация достаточно тяжелая <…> На каких-то участках фронта, например на угледарском, идут ожесточенные бои, противник пытается занять позиции. Наши ребята <…> планомерно оттесняют противника и в рамках своих контратак улучшают позиции», — сказал он.
По словам Пушилина, в лучшую для России сторону изменяется ситуация и на Марьинском направлении. А под Артемовском положение остается сложным, но контролируемым.
«Артемовск обстреливается хаотично, на флангах противник пытался создать для себя удобные ситуации <…> По Авдеевке: были временно утраченные позиции, но на данный момент они уже возвращены», — добавил врио главы ДНР.
С 4 июня началось украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Но, как отмечал президент Владимир Путин, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.