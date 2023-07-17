Российские войска отразили 13 атак ВСУ на Донецком направлении

В частности, как отметили в министерстве, на Донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка ДНР.
Кроме того, уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка ЛНР, Краматорск и Водяное ДНР.
«В ходе боевых действий уничтожено до 320 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка “Krab” польского производства, гаубица “МСТА-Б”, две противотанковые пушки “Рапира”, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сказали в Минобороны.