Российские войска уничтожили украинский склад топлива возле Краматорска

«В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад топлива для военной техники оперативно-тактической группы “Лиман”», — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, уничтожены склады боеприпасов указанного подразделения, а также 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах сел Новоегоровка ЛНР, Водяное ДНР и города Краматорска.
Всего на Донецком направлении отражено 13 атак украинских сил, на Краснолиманском — две: в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Карамзиновка ЛНР. По данным ведомства, за сутки потери противника на двух направлениях составили до 400 военнослужащих, пять бронированных автомобилей, две артиллерийские системы М777 американского производства.
В целом в течение суток российские военные нанесли поражение 73 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 68 районах.