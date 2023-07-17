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15:16 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска уничтожили украинский склад топлива возле Краматорска

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские военные в ДНР уничтожили склад топлива для военной техники украинской оперативно-тактической группы «Лиман», сообщило Министерство обороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад топлива для военной техники оперативно-тактической группы “Лиман”», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, уничтожены склады боеприпасов указанного подразделения, а также 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах сел Новоегоровка ЛНР, Водяное ДНР и города Краматорска.

Всего на Донецком направлении отражено 13 атак украинских сил, на Краснолиманском — две: в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Карамзиновка ЛНР. По данным ведомства, за сутки потери противника на двух направлениях составили до 400 военнослужащих, пять бронированных автомобилей, две артиллерийские системы М777 американского производства.

В целом в течение суток российские военные нанесли поражение 73 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 68 районах.

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