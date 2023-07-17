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17:19 (мск), источник: РБК

Минобороны назвало причину падения штурмовика Су-25

Штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет, по предварительным данным, у него отказал двигатель. Пилот эвакуировался, но, по данным СМИ, его не удалось спасти.

Во время загрузки произошла ошибка.

Штурмовик Су-25 потерпел аварию у Ейска, по предварительной информации, из-за отказа двигателя. Об этом сообщили в Южном военном округе.

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

По данным телеграм-канала 112, Су-25 рухнул в Азовское море в двух километрах от берега. Изначально 112 и телеграм-канал Baza сообщали, что пилота спасли и пытаются реанимировать, однако позднее они сообщили, что усилия спасателей не увенчались успехом и пилот погиб при попытке реанимации.

В оперативном штабе Краснодарского края до того говорили, что жертв и разрушений нет.

Это не первое крушение военного самолета в Ейске за последний год: в октябре в жилом квартале города упал Су-34, который также совершал учебно-тренировочный полет. В СК основной версией крушения назвали техническую неисправность, ТАСС писал, что в двигатель попали птицы. Истребитель рухнул на многоэтажный жилой дом, вспыхнул пожар. Погибли 16 человек.

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